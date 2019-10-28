Главная Новости
28 октября • обновлено в 09:50
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Твоя дочь с каким-то уродом встречается": в "Вечернем квартале" жестко высмеяли Кошевого

600 Читать материал на украинском

Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли Евгения Кошевого и его дочь Варю.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу. Отметим, что в нем Кошевой признался, что его дочь впервые была на свидании. После этого другой "кварталовец" предположил, что она встречается с уродом (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Юмористы студии "Квартал 95"

Юмористы студии "Квартал 95"

Скриншот с видео

Первое свидание Варвары Кошевой

Первое свидание Варвары Кошевой

Скриншот с видео

Новости
"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети

"Это что получается, твоя дочь с каким-то уродом встречается… Потому что девочки всегда ищут себе жениха, похожего на батю", — сказал Кошевому артист Юрий Ткач.

Отметим, что этот момент позабавил сеть. Пользователи написали много позитивных комментариев под видео.

'Твоя дочь с каким-то уродом встречается': в 'Вечернем квартале' жестко высмеяли Кошевого
'Твоя дочь с каким-то уродом встречается': в 'Вечернем квартале' жестко высмеяли Кошевого
'Твоя дочь с каким-то уродом встречается': в 'Вечернем квартале' жестко высмеяли Кошевого

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным сделала пародию на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана. Это позабавило сеть.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Евгений Кошевой
Тег
Квартал 95
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel