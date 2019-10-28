'Твоя дочь с каким-то уродом встречается': в 'Вечернем квартале' жестко высмеяли Кошевого

Юмористы студии "Квартал 95" в новом выпуске "Вечернего квартала" высмеяли Евгения Кошевого и его дочь Варю.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале шоу. Отметим, что в нем Кошевой признался, что его дочь впервые была на свидании. После этого другой "кварталовец" предположил, что она встречается с уродом (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Юмористы студии "Квартал 95" Скриншот с видео

Первое свидание Варвары Кошевой Скриншот с видео

"Это что получается, твоя дочь с каким-то уродом встречается… Потому что девочки всегда ищут себе жениха, похожего на батю", — сказал Кошевому артист Юрий Ткач.

Отметим, что этот момент позабавил сеть. Пользователи написали много позитивных комментариев под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пятом сезоне юмористической программы "Лига смеха" команда "Днепр" вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным сделала пародию на президента Украины Владимира Зеленского и актера Станислава Боклана. Это позабавило сеть.

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