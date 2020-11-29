В Варшаве пройдет финал Детского Евровидения-2020: кто представит Украину

В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве состоится финал песенного конкурса Детское Евровидение-2020.

Представитель Украины Александр Балабанов выступит под 11-м номером с песней "Відкривай" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Начало конкурса – в 18:00. До начала на официальном сайте Евровидения можно проголосовать за трех исполнителей, включая представителя своей страны.

В этом году конкурс в связи с пандемией коронавируса состоится в смешанном режиме. В частности, в Варшаве на сцене будут находиться трое ведущих, которые будут вести финальный концерт, но все выступления участников будут транслироваться в записи.

После показа всех 12 выступлений зрители еще раз смогут в течение 15 минут проголосовать в онлайн-режиме за своих фаворитов.

Затем будут объединены баллы от профессионального жюри и начисленные в результате онлайн-голосования и назван победитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Балабанов победил среди 11 участников национального отбора на Детское Евровидение по результатам оценки жюри и онлайн-голосования.

Парень родился в Донецке. В восемь лет он переехал в Киев, где поступил в школу искусств на музыкальное отделение.