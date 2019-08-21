В украинском фильме: всплыло видео последней роли умершей звезды "Бригады"

В России скончалась известная актриса Александра Назарова. За свою жизнь артистка сыграла в десятках фильмов и сериалов. Она снималась в таких картинах как "Ночной дозор", "А если это любовь", "Принцесса на бобах", "Бригада" и "Моя прекрасная няня".

Свою последнюю роль Назарова сыграла в украинском фильме "Новогодний ангел". Так, актриса предстала перед зрителями в образе Зинаиды Ильясовой, которая являлась бабушкой главной героини фильма.

Скриншот из видео

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Как рассказала руководитель театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова, актриса попала в больницу еще в июле текущего года.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно умерла известная бизнес-леди, легендарный фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер.

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