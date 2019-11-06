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6 ноября • обновлено в 12:12
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В Украине запретили въезд российской актрисе: источник назвал имя

2.1т Читать материал на украинском

Стало известно о запрете на въезд в Украину российской актрисе Маргарите Аброськиной, которая ездила на территорию Крыма после аннексии.

О факте запрета сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины. "В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства", — написала пресс-служба.

Имя актрисы в Госпогранслужбе не раскрыли. Однако как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, ею оказалась Маргарита Аброськина.

Маргарита Аброськина

Маргарита Аброськина

24СМИ

"Выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупирован ее страной Крымский полуостров", — написали на сайте ведомства.

Ей запретили въезд на территорию Украины на 3 года. Актриса улетела обратным рейсом в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили въезд популярной российской ведущей Дане Борисовой на три года из-за посещения аннексированного Крыма. За несколько дней до этого Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки".

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Темы
Аннексия Крыма Запрет российских звезд в Украине Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это то хорошо но вы бы за одно ловите и других а тотто воров тут из Грузии куча то ещё хрени какой ни будь,почему вы их сразу назад не отправляете?
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