В Украине запретили въезд российской актрисе: источник назвал имя

Стало известно о запрете на въезд в Украину российской актрисе Маргарите Аброськиной, которая ездила на территорию Крыма после аннексии.

О факте запрета сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины. "В аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства", — написала пресс-служба.

Имя актрисы в Госпогранслужбе не раскрыли. Однако как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, ею оказалась Маргарита Аброськина.

Маргарита Аброськина 24СМИ

"Выяснилось, что в 2018 году россиянка незаконно посещала оккупирован ее страной Крымский полуостров", — написали на сайте ведомства.

Ей запретили въезд на территорию Украины на 3 года. Актриса улетела обратным рейсом в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили въезд популярной российской ведущей Дане Борисовой на три года из-за посещения аннексированного Крыма. За несколько дней до этого Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки".

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