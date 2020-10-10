В Украине выпустили рэп-альбом о способах заваривания кофе

Киевский брюмастер Андрей Гуневський совместно с днепровской палярней кофе (обжаривальник) "Фунт кофе" выпустили рэп-альбом о способах заваривания кофе The Brew Guide.

Как пишет The Village Украина, в альбоме 10 треков, среди которых композиции о аеропрессе, кемексе, джезву, фильтр-кофе, воронке V60, гейзерной кофеварке, заваривании в чашке, френч-прессе.

Треки выполнены в стиле джи-фанк (gangsta funk, ghetto funk). В одной из композиций, например, как основной сэмпл используются зацикленный звук хлебания кофе (именно так хлебают профи во время дегустации) и стук ложек вместо звука барабанных тарелок.

Все тексты написал Гуневський, они посвящены исключительно технологии приготовления напитка. Автор музыки к альбому – Николай Райда.

Альбом-путеводитель для аудитории, которая хочет больше узнать об альтернативных способах заваривания кофе и готова сделать это экспериментальным путем.

"Для меня это классный пример того, как можно совместить работу (в моем случае – кофе) и хобби (музыка). По моему мнению, этот альбом – объединение ремесла и творчества. Когда я только услышал об идее от совладельца "Фунта кофе" Феликса Безрука, подумал, что это сложно сделать интересно. Потому к каждой песне мы имеем одни и те же данные: кофе, вода, помол, чайник, весы и пр. Но как-то так получилось, что за месяц я написал все 10 треков. У большинства из них своя драматургия, свои персонажи", – рассказал Гуневський.

Альбом можно послушать на Apple Music, Soundcloud и Spotify.