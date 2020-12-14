В Украине вручили премию 'Музыкальная платформа': звезды похвастались наградами. Фото

В Украине состоялась ежегодная премия "Музыкальная платформа", которая вручается телеканалом "Украина" еще с 2017 года. В этот раз многие знаменитости уже успели похвастаться победами и снимками с мероприятия, но официальные результаты объявят 31 декабря.

Так, премия сопровождается концертным шоу с участием популярных артистов. На своих страницах в соцсетях украинские звезды поделились радостными новостями о своих наградах. Подробней – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Песня украинского исполнителя Артема Пивоварова "Дежавю" была признана "Лучшей песней 2020 года".

Трек "Голый король" Алины Гросу победил в номинации "Лучшая песня 2020 года".

Также трек Олега Винника "Безумная любовь" был признан "Лучшей песней".

Кроме того, в номинации победила композиция "Ейфорія" популярной певицы TAYANNA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее престижная музыкальная премия YUNA 2021 обнародовала своих номинантов. Она состоится 30-31 марта 2021 года.