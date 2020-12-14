В Украине вручили премию "Музыкальная платформа": звезды похвастались наградами. Фото
В Украине состоялась ежегодная премия "Музыкальная платформа", которая вручается телеканалом "Украина" еще с 2017 года. В этот раз многие знаменитости уже успели похвастаться победами и снимками с мероприятия, но официальные результаты объявят 31 декабря.
Так, премия сопровождается концертным шоу с участием популярных артистов. На своих страницах в соцсетях украинские звезды поделились радостными новостями о своих наградах. Подробней – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Песня украинского исполнителя Артема Пивоварова "Дежавю" была признана "Лучшей песней 2020 года".
Трек "Голый король" Алины Гросу победил в номинации "Лучшая песня 2020 года".
Также трек Олега Винника "Безумная любовь" был признан "Лучшей песней".
Кроме того, в номинации победила композиция "Ейфорія" популярной певицы TAYANNA.
Также ранее стало известно, что украинская певица Настя Каменских (NK) получила премию в номинации "Песня года 2020" за трек "A huevo".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее престижная музыкальная премия YUNA 2021 обнародовала своих номинантов. Она состоится 30-31 марта 2021 года.