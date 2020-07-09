В Украине в необычном формате вручили престижную музыкальную премию YUNA: кто победил

Кристина Долматова Люди 13:13, 9.07.2020 Обновлено: 13:31, 9.07.2020

В четверг, 9 июля, состоялась церемония награждения музыкальной премии YUNA-2020. Организаторы назвали победителей в формате онлайн-трансляции.

OBOZREVATEL представляет список номинаций и победителей (новость постоянно обновляется).

Так, певица Jerry Heil одержала победу в номинации "Открытие года". Артистка обошла Alyona Alyona, YOURA и КОРРУПЦИЯ.

Jerry Heil (Instagram Jerry Heil)

В номинации "Лучший эстрадный хит" победила Оля Полякова с песней "Любовница". Ее конкурентами были Павел Зибров (Вуса-бренд), ДОРОШ (Де ти є), Олег Винник (Роксолана и Наталя-Наталі), Ирина Федишин (Хочу на Мальдіви).

Оля Полякова (Telegram-канал Євробачення Україна)

В номинации "Лучшая рок-группа" первыми стали "Антитела". Претендовали на победу в этой категории:

  • O.Torvald

  • Pianoбой

  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

  • Бумбокс

MONATIK и его стадионное шоу "LOVE IT ритм" – победитель в номинации "Лучшее концертное шоу". Также были номинированы:

  • Макс Барских – 7

  • Антитела – HELLO

  • Время и Стекло – VISLOVO

  • Оля Полякова – Королева ночи. На бис

Концерт MONATIK в НСК "Олимпийский" (фото – vogue.ua)

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