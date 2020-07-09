В Украине в необычном формате вручили престижную музыкальную премию YUNA: кто победил
В четверг, 9 июля, состоялась церемония награждения музыкальной премии YUNA-2020. Организаторы назвали победителей в формате онлайн-трансляции.
OBOZREVATEL представляет список номинаций и победителей (новость постоянно обновляется).
Так, певица Jerry Heil одержала победу в номинации "Открытие года". Артистка обошла Alyona Alyona, YOURA и КОРРУПЦИЯ.
В номинации "Лучший эстрадный хит" победила Оля Полякова с песней "Любовница". Ее конкурентами были Павел Зибров (Вуса-бренд), ДОРОШ (Де ти є), Олег Винник (Роксолана и Наталя-Наталі), Ирина Федишин (Хочу на Мальдіви).
В номинации "Лучшая рок-группа" первыми стали "Антитела". Претендовали на победу в этой категории:
O.Torvald
Pianoбой
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
MONATIK и его стадионное шоу "LOVE IT ритм" – победитель в номинации "Лучшее концертное шоу". Также были номинированы:
Макс Барских – 7
Антитела – HELLO
Время и Стекло – VISLOVO
Оля Полякова – Королева ночи. На бис
Как сообщалOBOZREVATEL:
В 2019 сразу 4 статуэтки на вручении премии YUNA забрала Maruv.
9 марта в Киеве назвали имена первых 4 победителей премииYUNA-2020.