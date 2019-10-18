В Украине умер известный актер

В четверг, 17 октября, в возрасте 78 лет скончался известный украинский кинорежиссер и актер Владимир Горпенко.

О трагической новости на своей странице в Facebook сообщил коллега артиста Сергей Марченко. Причин смерти известного деятеля культуры он не назвал.

"Владимира Григорьевича Горпенко не стало сегодня, в день рождения Ивана Драча. Какие-то загадочные подарки кинематографистов друг другу — как и Юрия Герасимовича Ильенко не стало в день рождения Ивана Миколайчука. Помним", — написал Марченко.

Володимир Горпенко Фото из Facebook

Отметим, что Горпенко преподавал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого. Один из его учеников Андрей Шахов также выразил свои соболезнования.

"Мне очень жаль... Уважал этого человека, слушать которого было всегда интересно и познавательно. Был одним из любимых преподавателей в институте. Всегда ответственно, с любовью относился к делу своей жизни. Это был педагог с большой буквы. Светлая память! Спасибо за то, что вы дали!" — написал парень.

Среди самых известных актерских работ Владимира Горпенко — съемки в киноленте "Трудно быть богом". Также он снимался в таких фильмах как "Потерянный рай", "Твое мирное небо" и "Ускорение".

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