В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: чем тогда приходилось питаться

Студенты Украинской академии лидерства создали первый онлайн-ресторан, в котором можно найти блюда времен Голодомора.

Таким образом они чтят память жертв того страшного периода, пишет "24 канал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, студенты приготовили и разместили несколько блюд в онлайн-ресторане памяти. Здесь есть и затеруха из коры деревьев, и паляницы из лебеды, и даже хлебцы из соломы.

Как стало известно, часть рецептов подростки воссоздали по воспоминаниям своих дедушек и бабушек.

Они рассказали, что таким образом хотят рассказать о геноциде украинцев языком и образами, которые будут понятны для современных людей.

Меню онлайн-ресторана памяти

Травяники (выпеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна).

Караваи (испеченные мелко измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде).

Затеруха (запеченное тесто из муки, коры березы и воды) и другие.

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

Блюда времен Голодомора "24 канал"

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