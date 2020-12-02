В Украине состоялась премия Cosmopolitan Awards: появился список победителей
Украинский журнал Cosmopolitan провел премию Cosmopolitan Awards 2020 и наградил многих известных людей страны.
Предварительно редакция отобрала самых ярких номинантов с помощью онлайн-голосования передает Orest (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, по итогам голосования победителями Cosmopolitan Awards стали следующие знаменитости:
Лучшая певица – Jerry Heil
Лучший дизайнер – KSENIA SCHNAIDER
Спортсменка года – Элина Свитолина
Лидер мнений – Маргарита Мурадова
Лучший тиктокер – Анна Тринчер
Бизнес-тандем – Фонд "Спанбонд"
Мужчина года – Антон Птушкин
Вдохновение года – Monatik
Открытие года – Cuba Camp
Стоит отметить, что награждение прошло в приятной атмосфере за торжественным ужином.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из украинских звезд получал мировые премии.