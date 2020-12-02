В Украине состоялась премия Cosmopolitan Awards: появился список победителей

Украинский журнал Cosmopolitan провел премию Cosmopolitan Awards 2020 и наградил многих известных людей страны.

Предварительно редакция отобрала самых ярких номинантов с помощью онлайн-голосования передает Orest (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, по итогам голосования победителями Cosmopolitan Awards стали следующие знаменитости:

Лучшая певица – Jerry Heil

Лучший дизайнер – KSENIA SCHNAIDER

Спортсменка года – Элина Свитолина

Лидер мнений – Маргарита Мурадова

Лучший тиктокер – Анна Тринчер

Бизнес-тандем – Фонд "Спанбонд"

Мужчина года – Антон Птушкин

Вдохновение года – Monatik

Открытие года – Cuba Camp

Стоит отметить, что награждение прошло в приятной атмосфере за торжественным ужином.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из украинских звезд получал мировые премии.