В Украине состоялась премия Cosmopolitan Awards: появился список победителей

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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В Украине состоялась премия Cosmopolitan Awards: появился список победителей

Украинский журнал Cosmopolitan провел премию Cosmopolitan Awards 2020 и наградил многих известных людей страны.

Предварительно редакция отобрала самых ярких номинантов с помощью онлайн-голосования передает Orest (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, по итогам голосования победителями Cosmopolitan Awards стали следующие знаменитости:

  • Лучшая певица – Jerry Heil

  • Лучший дизайнер – KSENIA SCHNAIDER

  • Спортсменка года – Элина Свитолина

  • Лидер мнений – Маргарита Мурадова

  • Лучший тиктокер – Анна Тринчер

  • Бизнес-тандем – Фонд "Спанбонд"

  • Мужчина года – Антон Птушкин

  • Вдохновение года – Monatik

  • Открытие года – Cuba Camp

Стоит отметить, что награждение прошло в приятной атмосфере за торжественным ужином.

Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020
Cosmopolitan Awards 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из украинских звезд получал мировые премии.

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