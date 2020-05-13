В Украине состоялась масштабная акция в поддержку культурной индустрии: как это было. Фоторепортаж

Вечером 12 мая по всей Украине состоялась масштабная акция в поддержку культурной индустрии и шоу-бизнеса. В рамках мероприятия "Стоп культурный карантин" сотни световых лучей были нацелены в небо над различными городами страны.

Таким образом представители креативной индустрии решили призвать власти к разработке совместного плана выхода из карантина для сферы культуры. Событие объединило не только большинство основных деятелей отрасли, но и привлекло внимание жителей городов, где оно проходило. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как проходила акция (фото предоставлены организаторами мероприятия)

Проект #стопкультурныйкарантин было реализовано силами и средствами игроков рынка меньше, чем за 5 дней. За короткий срок к акции присоединились более 25 городов Украины.

Фото: Оля Закревская

Для заметного и эффективного результата организаторы задействовали 5400 световых приборов. В столице можно было увидеть около 20 столбов света, которые были направлены из знаковых киевских локаций: Певческое поле, Мариинский парк, Андреевский спуск, Почтовая площадь, Арка Дружбы народов и другие.

Фото: Андрей Макаренко

Харьков, Львов, Хмельницкий, Запорожье, Винница, Черкассы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Киев, Ровно, Полтава, Умань, Мариуполь, Каменское, Кременчуг, Дрогобыч, Стрый, Вышгород – прокатные и продакшн компании этих городов обустроили площадки с осветительными приборами, чтобы одновременно всем вместе, включить свет. Акция привлекла внимание как минимум, 6 миллионов украинцев.

Фото: Иван Рест

По хэштегом #стопкультурнийкарантин можно наблюдать тысячи изображений и видео, выложенных пользователями в социальных сетях, а онлайн-трансляцию посмотрело уже 120 тыс. зрителей.

"Многотысячная аудитория ивент-специалистов нашей страны в течение последнего месяца остается без работы, и фактически их компании на грани банкротства. Нам очень жаль, что в так называемом поэтапном плане выхода из карантина для нашего ремесла не нашлось места и правил. Этой мирной акцией мы объединились ради того, чтобы быть "услышанными" – чтобы нас увидели, обратили внимание на нашу деятельность и учли потребность в восстановлении организаций событий в государстве. Нам следует начать работать наравне с другими отраслями и видами деятельности. Стоп культурный карантин!" – прокомментировал мероприятие Денис Рынский (Event Industry Forum, Львов).

Фото: Иван Рест

Акция была запланирована и проведена с конкретной целью – чтобы власть вышла на открытый диалог с индустрией. Среди предложений есть такие, которые смогут значительно упростить вынужденную остановку деятельности компаний отрасли и помочь пережить карантинные мероприятия.

"Мы представляем современную культуру Украины и мы убеждены, что эта мирная акция войдет в историю. Кроме чрезвычайной зрелищности и яркости, она еще раз доказала следующее – украинцы могут и умеют объединяться ради единой цели. Поэтому, нас очень много, и мы просим выйти с нами на диалог. Для того, чтобы разработать единые унифицированные правила выхода из этого кризиса. Мы готовы помочь", – отметила Евгения Стрижевская, основательница Kyiv Music Days.

Смотрите фото с мероприятия "Стоп культурный карантин":

Фото: Иван Рест

Фото: Вероника Гусева

Фото: Вероника Гусева

Фото: Юлия Овсянникова

Фото: Юлия Овсянникова

Фото: Юлия Овсянникова

Фото: Юлия Овсянникова

Фото: Юрий Стефаняк

Фото: Владимир Викарчук

Фото: Вероника Гусева

Фото: Илья Колотий

Фото: Елена Божко

Фото: Елена Божко

Фото: Юрий Стефаняк

Фото: Юрий Стефаняк

Фото: Юрий Стефаняк

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне распространили в соцсетях фото "загадочного" свечение в небе, что напоминало неопознанные летающие объекты. Большинство из увидевших изначально не знали, что в стране проходит акция "Стоп культурный карантин", и мощные лучи света – это перфоманс в поддержку культурной индустрии. Некоторые пользователи сети шутили о прибытии инопланетян.

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