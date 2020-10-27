В Украине состоится музыкальный марафон в поддержку Беларуси "Мы вместе"

Министерство культуры и информационной политики Украины анонсировало масштабный музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе". Концерт, в котором выступят популярные украинские и белорусские музыканты состоится в среду, 4 ноября.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко на личной странице в Facebook. Глава МКИП также уточнил, что мероприятие состоится в столичном концерт-холле Stereoplaza и будет транслироваться в прямом эфире на ТВ.

"Белорусов и украинский веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейских традициях объединимся в том, чем живем – музыкой, и по инициативе МКИП устроим музыкальный марафон Беларусь-Украина: "Мы вместе", – написал Ткаченко.

В Украине состоится музыкальный марафон "Мы вместе". Facebook Александра Ткаченко

По его словам, концерт посвящен двум народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению к свободе.

В марафоне примут участие украинские группы "Друга Ріка ", "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "ДахаБраха", СКАЙ, KOZAK SYSTEM, а также коллективы из Беларуси Naka, Brutto Nostra и NAVIBAND. Ведущими будут Сергей Кузин и Соня Сотник. Концерт состоится также при поддержке Radio ROKS, М1 и компании "Таврийские игры".

Минкульт анонсировал марафон Украина-Беларусь "Мы вместе". Facebook Александра Ткаченко

"Ничто так не исцеляет, как культура! Поэтому используем это на полную громкость", – подытожил Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер белорусских групп Brutto и "ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заявил, что не будет выступать в Беларуси до полной смены "преступного режима" Александра Лукашенко. Он также призвал все мировое сообщество отказаться от любых контактов с "преступной хунтой".