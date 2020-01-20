В Украине разбилась владелица известной клиники и подруга Фреймут: последнее фото

19 января на трассе Киев-Чоп погибла генеральный директор львовской клиники эстетической медицины "Genesis" и близкая подруга ведущей Ольги Фреймут Соломия Островская.

Женщина направлялась в Киев с отдыха в итальянских Альпах. Как сообщило издание "Вголос", сославшись на свидетельства очевидцев, авария случилась вблизи Житомира на трассе Киев-Чоп вечером 19 января.

Авария с Соломией Островской Вголос

Соломия Островская instagram.com/solomiaostrovska

Отметим, что еще утром Островская публиковала фото с отдыха.

instagram.com/solomiaostrovska

Украинская ведущая и близкая подруга погибшей Ольга Фреймут выразила слова соболезнования близким Островской на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Соболезную родным Соломии", – написала Фреймут.

instagram.com/solomiaostrovska

ДТП произошло около 20:00 на 146 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Каменки Житомирского района. Автомобиль Островской столкнулся с грузовиком.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

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