В Украине прощаются с Виктюком: его похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Видео

Елена Кордунова Люди 10:55, 23.11.2020 Обновлено: 11:23, 23.11.2020

Во Львове прощаются с легендарным режиссером, народным артистом Украины и РФ Романом Виктюком. Он умер 17 ноября в Москве на 85-м году жизни.

Основная часть траурной церемонии состоится в здании Первого Украинского театра для детей и юношества – с утра туда доставили гроб с телом Виктюка и уже начали собираться родственники и почитатели его творчества. Онлайн-трансляцию ведет YouTube-канал "Твоє місто" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После церемонии в театре состоится отпевание в церкви святого Андрея. Далее гроб с телом режиссера будет доставлен на Лычаковское кладбище, где Романа Виктюка похоронят в фамильном склепе, рядом с его родителями.

Прощание с Романом Виктюком во Львове.
ТСН

Отметим, Первый театр юного зрителя во Львове был особенным местом для Виктюка –именно там он начинал свою актерскую карьеру и вскоре стал режиссером.

Смотрите также расписание прощальной церемонии с Романом Виктюком во Львове:

Родственница Виктюка опубликовала расписание прощания.
Facebook Катерины Виктюк

Напомним, в пятницу, 20 ноября, церемония прощания с Романом Виктюком состоялась в Москве, где он проживал с начала 70-х годов. Траурное мероприятие проходило в здании Театра Виктюка.

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