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В Украине покажут Евровидение 2020 онлайн: дата и где смотреть

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16 мая в 22:00 вместо отмененного из-за пандемии коронавируса финала Международного песенного конкурса "Евровидение" из Нидерландов будут транслировать альтернативный вариант концерта - "Евровидение: Европа, зажги свет".

Концерт покажут на телеканале UA:ПЕРШИЙ, а также в радиоэфире UA Радио Промінь.

В Украине покажут Евровидение 2020 онлайн: дата и где смотреть

Специальная программа продлится примерно два часа. В концерте примут участие представители стран 2020 года. Они выполнят 41 песню, которую подготовили для конкурса.

Ведущими шоу будут Едсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит, которые должны были вести Евровидение-2020. Специальные видеовставки также создаст Никки Туториалс, которая должна была стать онлайн-ведущей конкурса.

В Украине покажут Евровидение 2020 онлайн: дата и где смотреть

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году организаторы песенного конкурса Евровидение решили отменить мероприятие в связи с пандемией коронавируса. Все композиции, которые представили участники войдут в общий CD-альбома Eurovision Song Contest 2020.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
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