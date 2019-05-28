Известный российский режиссер Павел Лунгин 27 мая был экстренно госпитализирован.

По данным Telegram-канала Mash, его доставили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Уточняется, что 69-летний Лунгин прошел обследование в клинике. После этого его экстренно отправили в реанимацию. По данным канала, режиссер находится в тяжелом состоянии.

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Павел Лунгин – советский и российский режиссер, сц`56енарист и продюсер. Имеет звание народного артиста РФ, лауреат Каннского кинофестиваля. В числе его работ: "Такси-блюз", "Луна-парк", "Свадьба", "Бедные родственники", "Остров" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2012 году Лунгин стал лауреатом высшей национальной награды Франции - ордена Почетного легиона. Он был среди тех артистов, которые поддержали агрессию России против Украины.

Через года его позиция по поводу аннексии Крыма не изменилась. Он жаловался, что для него ситуация в Украине - "кровоточащая рана".

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