"В Турции с русскими вместе выпивают": звезда КВН отличился странным заявлением о конфликте Украины и РФ

Звезда КВН и Дизель Шоу Сергей Писаренко рассказал о том, что думает об отношениях Украины и России. Он заявил, что не испытывает ненависти к украинскому народу.

Об этом он рассказал в программе Сергея Иванова "Антиподи" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Сергей Писаренко

"Почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга. Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ я не могу. Также не могу ненавидеть русских, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит. Это, к сожалению, так", - сказал Писаренко.

"Простые люди будут общаться. Родственники не поругаются, как бы не старались где-то и кто-то. Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, в Турции украинцы и русские встречаясь на одном пляже по прежнему загорают, и садятся вечером за один стол, погрустят, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент, устанет кто-то где-то ссорить нас и мы спокойно продолжим жать друг другу руки", - заявил артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Познер заявил, что аннексия Крыма не является ошибкой России. Также, он добавил, что, по его мнению, жители полуострова согласились бы стать частью РФ.