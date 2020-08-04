В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно

На турецком курорте Чешме охрана пляжа избила известную украинскую модель Дарью Кирилюк, вместе с ней также пострадали ее друзья.

Девушка показала снимок с окровавленным лицом на личной странице в Instagram и рассказала, что охранники на пляже били по лицу четверых девушек. Парни, которые отдыхали вместе с ними, также сильно пострадали. Подробнее о том, кто такая Дарья Кирилюк – читайте в материале OBOZREVATEL (фото смотрите в конце материала).

Дарья Кирилюк – одна известная украинская модель, которая сотрудничает с топовыми зарубежными брендами. Девушка родилась в Киеве в 1997 году. В Турцию она полетела, чтобы отпраздновать свое 23-летие.

Украинскую модель побили в Турции Instagram Дарьи Кирилюк

Первый модельный опыт девушка получила в 12 лет – тогда съемку организовала ее мать в честь дня рождения девочки. По словам Дарьи, ее отец был против такого опыта и из-за его негативной реакции Кирилюк долго не могла решиться заняться моделингом – она не считала его "серьезной профессией".

Профессиональную модельную карьеру Кирилюк начала в 18 лет в США. Тогда она обратилась в модельное агентство в Лос-Анджелесе и, получив вызов на работу, уехала жить в Америку. Позже ее начали приглашать на показы и съемки в Италию, Францию и Германию.

Дарья Кирилюк со своим парнем Instagram Дарьи Кирилюк

Помимо моделинга, девушка занимается бизнесом – она основала собственный бренд по производству экологических товаров Green Vibes. Так, с помощью своей продукции она борется с массовым потреблением пластика, в особенности одноразовых пакетов, соломинок для напитков и других подобных бытовых товаров. Интернет-магазин Кирилюк продает эко-шоперы, металлические трубочки для напитков, посуду, а также косметику и средства для личной гигиены, изготовленные из натурального сырья.

Дарья Кирилюк создала интернет-магазин Green Vibes Instagram-страница Green Vibes

Также девушка рассказывала, что в будущем хотела бы заниматься дизайном интерьеров. Она прошла обучение в престижной школе дизайнеров European design school и заявляла о планах продолжить учебу в институте Marangoni в Милане (Италия).

Как выглядит Дарья Кирилюк:

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Instagram Дарьи Кирилюк

Отметим, Дарью Кирилюк и ее друзей избили на пляже Момо (Чешме, Турция). На ЧП отреагировал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой – он осудил нападение в туристическом районе, особенно в отношении женщины. Интересно, что в настоящий момент в стране проходит флешмоб против насилия над женщинами. Челлендж прогремел по всему миру и был поддержан зарубежными и украинскими звездами. И даже несмотря на это, многие пользователи сети встали на сторону охранников, а не пострадавшей стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 20-летнюю звезду сериала студии Disney "Жизнь Харли" Ронни Хоук арестовали за то, что она избила своего 21-летнего возлюбленного Майлса Фэллона.