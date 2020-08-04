В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно

На турецком курорте Чешме охрана пляжа избила известную украинскую модель Дарью Кирилюк, вместе с ней также пострадали ее друзья.

Девушка показала снимок с окровавленным лицом на личной странице в Instagram и рассказала, что охранники на пляже били по лицу четверых девушек. Парни, которые отдыхали вместе с ними, также сильно пострадали. Подробнее о том, кто такая Дарья Кирилюк – читайте в материале OBOZREVATEL (фото смотрите в конце материала).

Дарья Кирилюк – одна известная украинская модель, которая сотрудничает с топовыми зарубежными брендами. Девушка родилась в Киеве в 1997 году. В Турцию она полетела, чтобы отпраздновать свое 23-летие.

Украинскую модель побили в Турции Instagram Дарьи Кирилюк

Первый модельный опыт девушка получила в 12 лет – тогда съемку организовала ее мать в честь дня рождения девочки. По словам Дарьи, ее отец был против такого опыта и из-за его негативной реакции Кирилюк долго не могла решиться заняться моделингом – она не считала его "серьезной профессией".

Профессиональную модельную карьеру Кирилюк начала в 18 лет в США. Тогда она обратилась в модельное агентство в Лос-Анджелесе и, получив вызов на работу, уехала жить в Америку. Позже ее начали приглашать на показы и съемки в Италию, Францию и Германию.

Дарья Кирилюк со своим парнем Instagram Дарьи Кирилюк

Помимо моделинга, девушка занимается бизнесом – она основала собственный бренд по производству экологических товаров Green Vibes. Так, с помощью своей продукции она борется с массовым потреблением пластика, в особенности одноразовых пакетов, соломинок для напитков и других подобных бытовых товаров. Интернет-магазин Кирилюк продает эко-шоперы, металлические трубочки для напитков, посуду, а также косметику и средства для личной гигиены, изготовленные из натурального сырья.

Дарья Кирилюк создала интернет-магазин Green Vibes Instagram-страница Green Vibes

Также девушка рассказывала, что в будущем хотела бы заниматься дизайном интерьеров. Она прошла обучение в престижной школе дизайнеров European design school и заявляла о планах продолжить учебу в институте Marangoni в Милане (Италия).

Как выглядит Дарья Кирилюк:

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

В Турции избили украинскую топ-модель: кто такая Дарья Кирилюк и что о ней известно Instagram Дарьи Кирилюк

Отметим, Дарью Кирилюк и ее друзей избили на пляже Момо (Чешме, Турция). На ЧП отреагировал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой – он осудил нападение в туристическом районе, особенно в отношении женщины. Интересно, что в настоящий момент в стране проходит флешмоб против насилия над женщинами. Челлендж прогремел по всему миру и был поддержан зарубежными и украинскими звездами. И даже несмотря на это, многие пользователи сети встали на сторону охранников, а не пострадавшей стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 20-летнюю звезду сериала студии Disney "Жизнь Харли" Ронни Хоук арестовали за то, что она избила своего 21-летнего возлюбленного Майлса Фэллона.