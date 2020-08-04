В Турции избили известную украинскую топ-модель: детали ЧП и фото 18+

В Турции во время отдыха охрана отеля избила известную украинскую топ-модель Дарью Кирилюк и ее группу друзей.

Происшествие случилось на курорте Чешме, сообщила девушка на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я не хочу молчать о том, что произошло со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты, включая меня, ребята очень пострадали. Мы предоставили полиции подробные отчеты", – сообщила пострадавшая.

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк Дарья Кирилюк в Instagram

На ЧП отреагировал министр культуры и туризма Турции в своем Twitter. Он осудил нападение в туристическом районе, особенно в отношении женщины.

"Я осуждаю ужасное нападение в Чешме в пятницу вечером, этого не должно быть в туристическом районе, особенно в отношении женщины", – написал он.

На ЧП отреагировал министр культуры и туризма Турции Mehmet Nuri Ersoy в Twitter

Как известно, Кирилюк родилась в Украине. В 18 лет девушка начала модельную карьеру в США, работала в Италии, Франции, Германии. Она основала бренд по производству экологических товаров как замену вредных для природы аналогов, в частности пластиковых пакетов, соломинок для напитков и тому подобного.

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк Дарья Кирилюк в Instagram

В Турции избили известную украинскую топ-модель Дарью Кирилюк Дарья Кирилюк в Instagram

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк Дарья Кирилюк в Instagram

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк Дарья Кирилюк в Instagram

Как писал OBOZREVATEL ранее, на Закарпатье подростки жестоко избили 12-летнюю девочку.