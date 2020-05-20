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20 мая • обновлено в 20:16
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В трагедии Началовой обнаружен мистический след

2.2т
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Подруга и PR-менеджер умершей Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о встрече певицы с гадалкой. Как выяснилось, во время разговора провидица назвала дату ее смерти.

Исаева поделилась с подписчиками подробностями загадочной встречи во время прямого эфира в Instagram.

"Назвала дату смерти": в трагедии Началовой обнаружен мистический след

"Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка. Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда", - сказала Исаева.

Кроме того, в то время Началова мечтала о мировой известности. Гадалка сообщила певице, что ей поможет влиятельный мужчина.

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Автор
Мария Дидык
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