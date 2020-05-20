В трагедии Началовой обнаружен мистический след

Подруга и PR-менеджер умершей Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о встрече певицы с гадалкой. Как выяснилось, во время разговора провидица назвала дату ее смерти.
Исаева поделилась с подписчиками подробностями загадочной встречи во время прямого эфира в Instagram.
"Я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация такая была. У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка. Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда", - сказала Исаева.
Кроме того, в то время Началова мечтала о мировой известности. Гадалка сообщила певице, что ей поможет влиятельный мужчина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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