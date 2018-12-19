В Тернополе во время пожара трагически погиб народный артист Украины

В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины Петр Ластивка. Инцидент произошел утром 18 декабря на улице Котляревского.

Ему было 97 лет. Об этом сообщает издание 20 минут.

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"18 декабря в Тернополе, в собственном доме, в результате пожара (от короткого замыкания электропроводов) на 97 году жизни скончался народный артист Украины, легенда Тернопольского драмтеатра Петр Трофимович Ластивка", - говорит композитор Анатолий Горчинский.

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"Скорее всего, Петр Трофимович отравился угарным газом, сейчас трудно сказать причину. Жил он сам уже почти 20 лет, как умерла его жена, Мария. Сын Петр проживает в Черкассах. Позавчера я у него был, приносил ему еду. Он жаловался на боль в спине, я помог ему поесть. Он очень был слаб в последнее время", - рассказал журналист и друг Ластивки Евгений Баров.

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Петр Ластивка был заслуженным артистом УССР (1972) и народным артистом УССР (1980). Работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах.

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С 1960 по 1988 год был актером Тернопольского музыкально-драматического театра, где сыграл более ста ролей. Снимался в фильмах: "Третий удар", "Чертова дюжина", "Всадники", "Дума о Ковпаке". Является автором пьес: "Моль", "За волю Карпат", "Девушка из Десны", "Лицом к солнцу", "Роман Межгорья".

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