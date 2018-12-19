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В Тернополе во время пожара трагически погиб народный артист Украины

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В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины Петр Ластивка. Инцидент произошел утром 18 декабря на улице Котляревского.

Ему было 97 лет. Об этом сообщает издание 20 минут.

В Тернополе во время пожара трагически погиб народный артист Украины

Вголос

"18 декабря в Тернополе, в собственном доме, в результате пожара (от короткого замыкания электропроводов) на 97 году жизни скончался народный артист Украины, легенда Тернопольского драмтеатра Петр Трофимович Ластивка", - говорит композитор Анатолий Горчинский.

В Тернополе во время пожара трагически погиб народный артист Украины

te.20minut.ua

"Скорее всего, Петр Трофимович отравился угарным газом, сейчас трудно сказать причину. Жил он сам уже почти 20 лет, как умерла его жена, Мария. Сын Петр проживает в Черкассах. Позавчера я у него был, приносил ему еду. Он жаловался на боль в спине, я помог ему поесть. Он очень был слаб в последнее время", - рассказал журналист и друг Ластивки Евгений Баров.

В Тернополе во время пожара трагически погиб народный артист Украины

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Петр Ластивка был заслуженным артистом УССР (1972) и народным артистом УССР (1980). Работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах.

В Тернополе во время пожара трагически погиб народный артист Украины

te.20minut.ua

С 1960 по 1988 год был актером Тернопольского музыкально-драматического театра, где сыграл более ста ролей. Снимался в фильмах: "Третий удар", "Чертова дюжина", "Всадники", "Дума о Ковпаке". Является автором пьес: "Моль", "За волю Карпат", "Девушка из Десны", "Лицом к солнцу", "Роман Межгорья".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве скончался актер Тарас Мельничук. Ему было 27 лет. Трагедия произошла в субботу, 8 декабря. С 2015 года Мельничук боролся с острым лейкозом.

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