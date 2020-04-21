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21 апреля • обновлено в 18:45
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В темном парике и с розовыми тенями: Орбакайте вызвала ажиотаж странным видом

1.9т
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Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором позировала в необычном образе.

Соответствующее фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она была изображена в парике из черных перьев и с розовыми тенями.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Фото: instagram/orbakaite_k

"Образ 1996 года гениальных мастеров", – написала Орбакайте.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Фото: instagram/orbakaite_k

Отметим, что снимок Орбакайте вызвал ажиотаж в сети. Многие комментаторы написали, что такой образ очень идет певице.

В темном парике и с розовыми тенями: Орбакайте вызвала ажиотаж странным видом
В темном парике и с розовыми тенями: Орбакайте вызвала ажиотаж странным видом
В темном парике и с розовыми тенями: Орбакайте вызвала ажиотаж странным видом
В темном парике и с розовыми тенями: Орбакайте вызвала ажиотаж странным видом

Однако нашлись и те, кому не понравился образ Орбакайте: "Ну нет", "Блонд вам лучше, краше и вообще он молодит".

В темном парике и с розовыми тенями: Орбакайте вызвала ажиотаж странным видом
В темном парике и с розовыми тенями: Орбакайте вызвала ажиотаж странным видом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Орбакайте показала архивную фотографию со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой, на которой примадонна изображена до пластических операций.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Кристина Орбакайте
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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