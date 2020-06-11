В Таиланде мне стало тесно как в пузыре, который сама же и создала — Екатерина Терещенко

Украинская певица Екатерина Терещенко уже год как вернулась из Таиланда в Украину, где ранее открыла свою школу вокала. Здесь она начала писать свои песни, и нашла путь к себе.

В беседе с OBOZREVATEL Екатерина рассказала о том, как легко пережить карантин и полноценно использовать все возможности стать лучше.

О том, как певица уехала в Таиланд, открыла там школу вокала и как построила карьеру успешного музыканта – читайте в первой части интервью Екатерины Терещенко для OBOZREVATEL.

Екатерина Терещенко

— Ты создала целый вокальный мир с учениками и поклонниками в Таиланде. Почему решилась вернуться в Украину?

— Когда мне стукнуло 30, появилось ощущение, что что-то необходимо менять. Или ты выходишь за рамки своей зоны комфорта, или остаешься на том же уровне. Я почувствовала, что мне становится тесно в пузыре, который сама же и создала. Глубоко внутри я чувствовала, что хочу большего, но не могла понять, чего именно. В это же время мы в очередной раз приехали в Украину, отдыхать в Карпаты. Там я впервые почувствовала, что возвращаться назад в Таиланд не хочу.

В этой стране, как оказалось, я потеряла себя, перестала развиваться как артист. На момент, когда я уехала из Украины, я видела в себе педагога, так как устала от многочисленных гастролей, хотелось посвятить время себе и своей семье и будущей школе по вокалу. На учеников Phuket Wow Voice действительно уходило много времени. Я помогала развиваться другим и мне это доставляло удовольствие, но в какой-то момент, почувствовала, что хочу и сама развиваться как артист, пришло и мое время.

Друзья до сих пор недоумевают, как можно уехать из рая. Таиланд – это действительно рай, но только в том случае, когда ты там – турист. Когда ты постоянно живешь в раю, он почему-то прячется от тебя и уходит на второй план. Ты ежедневно проезжаешь вдоль пляжей, а попадаешь на них не чаще одного раза в неделю, так как ты работаешь, решаешь домашние дела, у тебя есть семья и множество разных мелких хлопот, которые незаметно крадут все свободное время.

Таким образом ты попадаешь в дорогую золотую клетку, где нужно за все неустанно платить. Очень много денег уходило на решение визовых вопросов (визы, документы, выезды из страны), на аренду дома и помещения для школы, обучение ребенка в частном детском саду. Жизнь превратилась в вечную гонку, где от рая оставалось совсем немного. Лучше приезжать туда как турист – так мы решили для себя, тем более пальмы уже лезли из ушей, хотелось смены климата, прохлады.

Екатерина Терещенко в студии звукозаписи (2020 год)

— После переезда ты не оставила своих учеников и начала давать уроки вокала онлайн еще до того, как это стало мейнстримом. Как ты к этому пришла и помог ли опыт сейчас, в период карантина?

— На самом деле я преподаю вокал онлайн с 2015 года, хотя до этого я считала, что это невозможно, так как в вокале очень много нюансов. Но многие мои ученики остались в Таиланде, некоторые вернулись к себе на родину, а педагога менять не захотели, да и я тоже скучала по ним и переживала за их достижения. Тогда я решила попробовать вариант с онлайн-преподаванием.

Наша семья улетела в тот год из Таиланда в Украину на длительные каникулы, хотелось побывать на родине, проведать друзей и родителей, но желания терять достигнутого уровня у учеников и делать столь длительный перерыв не было, поэтому мы решили попробовать проводить уроки по Skype. Сначала это было невероятно трудно: были большая задержки и искажение звука, дети не держали внимание, отсутствие аппаратуры тоже очень повлияло, но мы справились.

Говорят, что на карантине было мало работы, но у меня ее еще и добавилось. Некоторым я предложила скидки, потому что финансовая ситуация тяжелая, но все ученики остались со мной. Оказалось, что это трудно, но можно привыкнуть. Я провела несколько пробных познавательных эфиров в Instagram, и географическая карта учеников расширилась.

Я нашла новый формат. Когда говорю ученику, что он спел неверно, он может не верить или не понимать. Надо, чтобы он сам себя услышал. Поэтому он записывает свое исполнение, и мы вместе его анализируем. Когда я слышу ошибку, то указываю на тайм код, после чего ученик переслушивает, сам понимает, в чем дело. Так ученики не слепо верят мне, а слушают себя. Технологии в действии. Что немаловажно, я распеваю их, вживую наигрывая на миди-клавиатуре, подталкиваю к написанию своих песен. Плюс дополнительно добавила обучение в программе Garage band, что бы они сами могли писать аранжировки к своим песням.

— Когда ты почувствовала, что готова писать песни, какая композиция была первой?

— Через год после смерти мамы я написала первую песню. Она все время меня спрашивала, почему я не развиваюсь, как артист. Почему не использую свой талант, почему не оправдываю их надежд? Тогда я не была готова. Я считаю, чтобы развиваться как артист, нужно писать свои песни, а для этого нужно созреть как автору. Чтобы написать хорошую песню, а уж тем более спеть ее, нужно пройти какой-то конкретный опыт, испытать переживания, дорасти. Невозможно петь про любовь, не испытав ее по-настоящему.

Екатерина Терещенко (2019 год)

После моего переезда в Таиланд мама никак не могла свыкнуться с тем, что я не рядом, что теперь у меня есть своя семья. Мама много болела, но когда я уехала – все стало хуже. Иногда она манипулировала мной, чтобы я скорее приехала, все это было на уровне психосоматики. Говорила, что ей становится хуже. У нас были тяжелые отношения. Она хотела, чтобы все было, как она того хочет, что значило – я должна быть рядом. А я хотела жить собственной жизнью. Таиланд был демонстрацией того, что я могу принимать свои решения.

Я написала песню о ней. Там есть слова: "Ты злишься, не отвечаешь, но, к сожалению, потом так скучаешь…. Ну а сейчас, позвони маме, поговори с ней, или с гудками". Я уверена, что многим это будет знакомо. Я пою, чтобы те, у кого мама еще есть, чуть больше уделили ей внимания. Пусть и на несколько минут телефонного звонка. Мы хотели выпустить эту песню ко Дню матери, но, по моим ощущениям, она более подходит для холодного осеннего вечера.

— Но это не единственная твоя песня. Расскажи, о чем ты пишешь и хочешь рассказать?

— У меня очень разноплановые песни. Есть песня о смелой, уверенной в себе девушке, к которой боится подойти парень, хотя она ему очень нравится. Поэтому она его завлекает, говорит: "Давай подходи, я не кусаюсь". Песня легкая, фанковая, летняя.

Еще одна песня – о важности вовремя отпустить и уступить, чтобы одержать победу. Она из опыта жизни моих знакомых. Только отпустив друг друга, они начинали жить.

Хочется, чтобы песни касались каждого изнутри, заставляли переживать каждый оттенок настроения автора. Когда слышишь песню, которая близка твоим собственным переживанием, появляется ощущение, что ты не один, что всегда есть выход. Становится легче. Именно об этом я говорила, когда делала акцент на переживании и зрелости человека как артиста.

Сейчас у меня пять готовых песен, еще восемь в работе. Некоторые из них украиноязычные, также со временем планирую писать на английском. Легче писать на русском языке, так как за время проживания в Таиланде я использовала его как основной, но есть такие эмоции, которые полноценно передать могу только на украинском языке – чувственном и прекрасном. Одна из таких – песня о дочери. Мама ждет своего первого ребенка, и очень хочет дочку. Представляет, как заплетает ей волосы, и ждет самый большой подарок. Это мне близко, потому что тоже хочу дочь. Мальчишки уже есть.

Екатерина Терещенко в 2020 году

— Ты мама, жена, певица, педагог. Откуда берешь силы на все?

— К чему бы ни вела меня жизнь, я хочу оставаться собой, потому что ничего более уникального во мне нет. Но и этот ресурс является исчерпывающим. Недавно я попала на марафон подруги-психолога. Ранее она ко мне приходила на вокальную терапию, теперь лечение понадобилось мне. Назывался марафон "Мамина радость", но смысл его был не в материнстве, а в поиске себя.

В какой-то момент посреди курса представилась картина/видение: я стою на горе, ветер развивает волосы и белое платье, а впереди виднеется рассвет, я чувствую, что сейчас взлечу. Психолог сказала, что смысл моего видения откроется позже. И вот однажды я еду и понимаю, что в голове крутятся слова о потере себя и новом поиске, а ключ надо искать в внутри, просто взглянув в зеркало. На всякий случай решила записать это на диктофон. Когда закончила и прослушала, поняла – это песня. Ощущение, будто кто-то вложил слова тебе в голову. Это то, что заставляет дышать глубже.

Я по-буддистски подхожу к вопросу сил и вдохновения, я открыта к новым вершинам, к новым знаниям, поэтому вселенная дает мне ресурс на реализацию всех моих задумок и планов. Если мне нужно будет делать больше, я не стану чем-то жертвовать, меня самой станет больше. Это как любовь к детям: с ростом их числа любовь не делится на двоих или троих, ее становится в несколько раз больше.

— После трех месяцев карантина ты все еще в фантастической форме. Как тебе это удается?

— Когда мы переехали в Таиланд, мы со временем сильно поправились, так как тайцы практически во всю еду добавляют сахар, даже во фруктовые шейки и чай. Плюс с моим графиком работы, было тяжело поддерживать правильное и здоровое питание. В какой-то момент я поняла, что вешу 80 кг. Как можно было себе отказать в порции тайской лапши "пад тай?" Это очень вкусно. Это не здорово, но дает очень много энергии. Я поняла, что, если сейчас что-то не сделаю – будет только хуже, я перестану себя любить. Я склонна набирать лишнюю жидкость. Достаточно порции квашеной капусты вечером, чтобы утром в зеркале появился колобок.

Мы попробовали с мужем "экадаши" (пост) – это полное воздержание от еды и питья на 36 часов. Звучит безумно. Три дня до этого не употребляли мясо, птицу и молочные продукты, за день до начала ели только фрукты, далее – голодание. После голодания начинали добавлять продукты в обратном направлении: фрукты, овощи и крупы, молочка и мясо.

Результат почувствовался сразу. Чувствовала себя лучше и начала высыпаться за 4-5 часов. Потом почувствовала, что готова отказаться от мяса и птицы совсем, появилось еще больше сил. Осталась только рыба и молочка, но молочка отпала сразу, так как выяснилось, что она очень сильно задерживает воду в моем организме. Я не хотела быть веганом, я хотела быть здоровой, все началось именно с этого.

Стало легче заниматься спортом, просыпаться для пробежки. В Таиланде, кстати, это трудно, в Украине – одно удовольствие. Откат – это нормально. У меня было 67. А на карантине стало 77. Я очень хорошо готовлю десерты, ребятам то за радость, а мне – нет. Сейчас уже успела вернуться к предыдущему весу.

Люблю йогу, но мне ее мало. Сейчас делаю немного кардио, потом силовые тренировки с небольшим весом и в конце растяжка. Люблю бегать, но это зависит от настроения.

— В завершении нашего разговора: чего ждать от тебя в ближайшее время, чем планируешь заниматься в 2020 году?

— Я сейчас активно занимаюсь накоплением, пишу и записываю песни. Буду записывать свой первый альбом авторских песен. Хочу, чтобы его услышали в Украине, а потом и за ее пределами. Буду готовиться к концертной деятельности, но, на мой взгляд, музыка все больше начинает развиваться в направлении стриминговых сервисов, таких как Spotify, Apple Music, YouTube Music. У слушателя появилась и растет культура потребления качественного творческого продукта в формате онлайн, в связи с этим буду записывать клип, возможно, несколько.

Также в связи с последними событиями в мире буду расширять границы своей школы по вокальному мастерству в онлайн-формате, будем записывать онлайн-курсы по своей собственной методике.