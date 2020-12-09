В Таиланде 30 участниц конкурса красоты оборвались с моста: момент попал на видео

В Таиланде 7 декабря участницы конкурса красоты упали с подвесного моста в пруд. Все 30 красавиц стояли на нем и в какой-то момент оборвались.

К счастью, во время происшествии никто не пострадал, но момент падения успели запечатлеть на видео. Об этом сообщает Newsflare (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, мост был расположен над искусственным водоемом в ресторане города Чиангмай. После инцидента многие девушки смеялись, а некоторые даже не уронили стаканы с напитками.

Участницы конкурса красоты до падения с моста nypost.com

Стоит отметить, что три девушки получили небольшие царапины и синяк на лбу.

Кроме того, владелец ресторана заявил, что покроет расходы на медицинский осмотр и лечение красавиц, а также чистку их одежды.

Причина обвала моста – неизвестна. Но в будущем его планируют отремонтировать и сделать прочнее.

В Таиланде девушки упали с моста nypost.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции рухнул мост через реку Тарн в департаменте Верхняя Гаронна. Трагедия унесла жизнь девушки-подростка, также есть информация о пропавших без вести.