В суде, где рассматривают дело Ефремова – срочная эвакуация из-за угрозы взрыва

Из здания Пресненского суда в Москве, где в настоящее время проходит слушание по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, эвакуируют людей.

Причиной экстренной эвакуации стала угроза взрыва, пишет "Комсомольской правды" (смотрите видео с места событий в конце новости).

Судьи объявили часовой перерыв в слушании по делу Ефремова. В тот момент, когда зазвучал голос из динамиков: "Внимание, эвакуация суда!", прокуратура и сторона потерпевших возражали против вызова свидетеля – эксперта от Эльмана Пашаева Юрия Фиалки.

Ефремова эвакуировали из здания суда Комсомольская правда (скриншот видео)

Сообщается, что сам актер, которого судят за смертельное ДТП в Москве, спокойно отреагировал на сообщение об эвакуации. Сначала его отправили в отдельный кабинет, а потом под присмотром вывели из здания.

"А, сейчас будут с собакой ходить... Спасибо вам за сигарету", – сказал Ефремов приставам.

Источник видео: "Комсомольская правда"

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Актеру грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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