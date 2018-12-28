''В статусе свободной женщины'': Лорак с дочкой появилась на публике после слухов о разводе

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России появилась на публике вместе с дочерью Софией. Пользователи сети отметили, что ее дочь очень похожа на супруга Лорак Мурата Налчаджиоглу.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Politeka

Пользователи сети не очень позитивно оценили снимок, а многих заинтересовал вопрос о разводе певицы.

Как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно.

Впервые информация, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.