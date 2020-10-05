В США застрелили 70-летнего афроамериканского актера

В Атланте (штат Джорджия, США) застрелили 70-летнего афроамериканского актера Томаса Джеффресона Берда. Подозреваемый так и не был задержан.

Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть Берда, обнаружив его с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. Об этом в Instagram сообщил режиссер Спайк Ли, в фильмах которого появлялся артист.

"Мне так грустно сообщать о трагическом убийстве нашего любимого брата Томаса Джефферсона Берда в Атланте. Покойся с миром, брат Берд", – написал Спайк Ли.

Отметим, Берд снялся в фильмах Спайка Ли "Толкатели", "Садись в автобус", "Девушка №6", "Его игра", "Замороченные", "Лето в Ред Хук", "Сладкая кровь Иисуса" и "Чирак". Кроме этого, актер появился в фильмах "Рэй", "Бруклинские полицейские" и "Вызов".

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