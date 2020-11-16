В США вручили премию People's Choice Awards: победители и лучшие образы знаменитостей
В США состоялась ежегодная премия People's Choice Awards. Победителей выбирали зрители с помощью голосования.
Мероприятие проходило с соблюдением всех карантинных норм. Об этом стало известно на сайте премии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, народной иконой выбрали Дженнифер Лопес.
Лучшим фильмом в этом году стал боевик "Плохие парни навсегда". Уилл Смит признан "Лучшим актером", а Тиффани Хэддиш – "Лучшая актриса".
Как выглядит полный список победителей:
"Лучший сериал" – "Анатомия страсти"
"Лучший певец" – Джастин Бибер
"Лучшая певица" – Ариана Гранде
"Лучшая группа" – BTS
"Fashion-икона" – Трейси Эллис Росс
"Лучшая комедия" – "Будка поцелуев 2"
"Лучший экшен-фильм" – "Мулан"
"Лучшая драма" – "Гамильтон"
"Лучший семейный фильм" – мультфильм "Вперед"
"Лучший актер драматического фильма" – Лин-Мануэль Миранда
"Лучшая актриса комедийного фильма" – Джои Кинг
"Лучший актер экшен-фильма" – Крис Хемсворт
"Лучший драматический сериал" – "Ривердейл"
"Лучший комедийный сериал" – "Я никогда не..."
"Лучший фантастический сериал" – "Вайнона Эрп"
"Лучший сериал для непрерывного просмотра" – "Внешние отмели"
"Лучшее реалити-шоу" – "Не отставая от Кардашян"
"Лучшее талант-шоу" – "Голос"
"Лучший актер сериала" – Коул Спроус
"Лучшая актриса сериала" – Эллен Помпео
"Лучшее дневное ток-шоу" – "Шоу Эллен Дедженерес"
"Лучшее вечернее ток-шоу" – "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном"
"Лучшая звезда реалити-шоу" – Хлои Кардашян
"Лучшая песня" – Dynamite группы BTS
"Лучший альбом" – Map of the Soul: 7 – BTS
"Лучший кантри-певец" – Блейк Шелтон
"Лучшая новая артистка" – Doja Cat
"Лучшее музыкальное видео" – Dynamite – BTS
"Лучшая музыкальная коллаборация" – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
"Лучший саундтрек" – Only the Young
"Лучшая звезда соцсетей" – Эмма Чемберлен
"Бьюти-инфлюэнсер" – Джеймс Чарльз
"Лучшая социальная знаменитость" – Ариана Гранде
"Самая стильная звезда" – Зендая
Как выглядели знаменитости на премии People's Choice Awards
Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке (США) состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020, где отметили самых лучших исполнителей.