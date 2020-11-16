В США вручили премию People's Choice Awards: победители и лучшие образы знаменитостей

София Ковнир Люди 13:11, 16.11.2020 Обновлено: 13:18, 16.11.2020

В США состоялась ежегодная премия People's Choice Awards. Победителей выбирали зрители с помощью голосования.

Мероприятие проходило с соблюдением всех карантинных норм. Об этом стало известно на сайте премии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, народной иконой выбрали Дженнифер Лопес.

Народной иконой выбрали Дженнифер Лопес
eonline.com

Лучшим фильмом в этом году стал боевик "Плохие парни навсегда". Уилл Смит признан "Лучшим актером", а Тиффани Хэддиш – "Лучшая актриса".

Как выглядит полный список победителей:

  • "Лучший сериал" – "Анатомия страсти"

  • "Лучший певец" – Джастин Бибер

  • "Лучшая певица" – Ариана Гранде

  • "Лучшая группа" – BTS

  • "Fashion-икона" – Трейси Эллис Росс

  • "Лучшая комедия" – "Будка поцелуев 2"

  • "Лучший экшен-фильм" – "Мулан"

  • "Лучшая драма" – "Гамильтон"

  • "Лучший семейный фильм" – мультфильм "Вперед"

  • "Лучший актер драматического фильма" – Лин-Мануэль Миранда

  • "Лучшая актриса комедийного фильма" – Джои Кинг

  • "Лучший актер экшен-фильма" – Крис Хемсворт

  • "Лучший драматический сериал" – "Ривердейл"

  • "Лучший комедийный сериал" – "Я никогда не..."

  • "Лучший фантастический сериал" – "Вайнона Эрп"

  • "Лучший сериал для непрерывного просмотра" – "Внешние отмели"

  • "Лучшее реалити-шоу" – "Не отставая от Кардашян"

  • "Лучшее талант-шоу" – "Голос"

  • "Лучший актер сериала" – Коул Спроус

  • "Лучшая актриса сериала" – Эллен Помпео

  • "Лучшее дневное ток-шоу" – "Шоу Эллен Дедженерес"

  • "Лучшее вечернее ток-шоу" – "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном"

  • "Лучшая звезда реалити-шоу" – Хлои Кардашян

  • "Лучшая песня" – Dynamite группы BTS

  • "Лучший альбом" – Map of the Soul: 7 – BTS

  • "Лучший кантри-певец" – Блейк Шелтон

  • "Лучшая новая артистка" – Doja Cat

  • "Лучшее музыкальное видео" – Dynamite – BTS

  • "Лучшая музыкальная коллаборация" – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

  • "Лучший саундтрек" – Only the Young

  • "Лучшая звезда соцсетей" – Эмма Чемберлен

  • "Бьюти-инфлюэнсер" – Джеймс Чарльз

  • "Лучшая социальная знаменитость" – Ариана Гранде

  • "Самая стильная звезда" – Зендая

Как выглядели знаменитости на премии People's Choice Awards

Нина Паркер
eonline.com
Лорен Эш
eonline.com
Брэд Горески
eonline.com
Джулиана Ранчич
eonline.com
Нат Перес
eonline.com
Кендрик Сэмпсон
eonline.com
Эрин Лим
eonline.com
Джастин Сильвестр
eonline.com
Деми Ловато
eonline.com
Трэйси Эллис Росс
eonline.com
София Вергара
eonline.com
Эллен Помпео
eonline.com
Мэри Фицджеральд
eonline.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке (США) состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020, где отметили самых лучших исполнителей.

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