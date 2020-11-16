В США вручили премию People's Choice Awards: победители и лучшие образы знаменитостей

В США состоялась ежегодная премия People's Choice Awards. Победителей выбирали зрители с помощью голосования.

Мероприятие проходило с соблюдением всех карантинных норм. Об этом стало известно на сайте премии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, народной иконой выбрали Дженнифер Лопес.

Лучшим фильмом в этом году стал боевик "Плохие парни навсегда". Уилл Смит признан "Лучшим актером", а Тиффани Хэддиш – "Лучшая актриса".

"Лучший сериал" – "Анатомия страсти"

"Лучший певец" – Джастин Бибер

"Лучшая певица" – Ариана Гранде

"Лучшая группа" – BTS

"Fashion-икона" – Трейси Эллис Росс

"Лучшая комедия" – "Будка поцелуев 2"

"Лучший экшен-фильм" – "Мулан"

"Лучшая драма" – "Гамильтон"

"Лучший семейный фильм" – мультфильм "Вперед"

"Лучший актер драматического фильма" – Лин-Мануэль Миранда

"Лучшая актриса комедийного фильма" – Джои Кинг

"Лучший актер экшен-фильма" – Крис Хемсворт

"Лучший драматический сериал" – "Ривердейл"

"Лучший комедийный сериал" – "Я никогда не..."

"Лучший фантастический сериал" – "Вайнона Эрп"

"Лучший сериал для непрерывного просмотра" – "Внешние отмели"

"Лучшее реалити-шоу" – "Не отставая от Кардашян"

"Лучшее талант-шоу" – "Голос"

"Лучший актер сериала" – Коул Спроус

"Лучшая актриса сериала" – Эллен Помпео

"Лучшее дневное ток-шоу" – "Шоу Эллен Дедженерес"

"Лучшее вечернее ток-шоу" – "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном"

"Лучшая звезда реалити-шоу" – Хлои Кардашян

"Лучшая песня" – Dynamite группы BTS

"Лучший альбом" – Map of the Soul: 7 – BTS

"Лучший кантри-певец" – Блейк Шелтон

"Лучшая новая артистка" – Doja Cat

"Лучшее музыкальное видео" – Dynamite – BTS

"Лучшая музыкальная коллаборация" – WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

"Лучший саундтрек" – Only the Young

"Лучшая звезда соцсетей" – Эмма Чемберлен

"Бьюти-инфлюэнсер" – Джеймс Чарльз

"Лучшая социальная знаменитость" – Ариана Гранде

"Самая стильная звезда" – Зендая

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке (США) состоялась церемония вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards 2020, где отметили самых лучших исполнителей.