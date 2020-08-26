В США внезапно умер 34-летний лидер рок-группы Power Trip

Американский рок-музыкант, лидер металл-группы Power Trip Райли Гейл умер на 35-м году жизни.

Близкие певца подтвердили информацию о его смерти, однако отказались называть причину случившегося. Об этом сообщило издание Independent (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Близкие музыканта обратились к его поклонникам с просьбой поделиться воспоминаниями о нем, какими бы незначительными они не были.

Группа Power Trip Chicago Tribune

"Power Trip оказал огромное влияние на рок-сообщество, и свирепый драйв и страсть Райли были такой большой частью этого. Он был великим художником, хорошим и настоящим другом. Металл уже не будет прежним без него", – также высказался о смерти рокера музыкальный критик Ким Келли.

Райли Гейл основал группу Power Trip в 2008 году. Музыканты добились мировой славы, гастролируя с такими популярными коллективами как Cannibal Corpse, Anthrax, Lamb Of God, Testament, Suicidal Tendencies и даже с Оззи Осборном.

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