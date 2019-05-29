В США умерла звезда культового фильма "Крестный отец"

В Лос-Анджелесе (США) умер американский актер Кармине Кариди, известный по роли Кармина Розато в культовом фильме "Крестный отец".

По данным TMZ, 85-летнего артиста доставили в больницу, где он впал в кому, а позже скончался. Информацию подтвердил режиссер и писатель Чазз Пальминтери.

Уточняется, что Каради не пришел в сознание перед смертью, которая наступила из-за осложнений после серьезной травмы. Менеджер рассказал журналистам, что 25 апреля актер неудачно упал и травмировал спину. Через месяц после этого в больнице он заболел воспалением легких.

Кармине Кариди

Здоровье актера начало резко ухудшаться 25 мая. Информация о коме, в свою очередь, расходится в разных источниках. Например, его друзья утверждают, что Кариди был в сознании до смерти.

Кармине Кариди (слева) Кадры из фильма "Крестный отец"

Кармине Кариди родился 23 января 1934 года. Он снялся почти в 100 фильмах, среди которых "Крестный отец" 1 и 2, "Прорва", "Жизнь дерьмо", "Миллионы Брюстера", "Гавана", "Главная собака" и "Чудеса своего рода". Также актер снимался в сериалах: "Она написала убийство", "Полиция Нью-Йорка", "Братья по крови".

В 2004 году его исключили из Академии кинематографических искусств и наук. Этот скандал оставил пятно на его жизни. Его обвинили в передаче другу копии картины "Любовь по правилам... и без", после чего она появилась в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в США в возрасте 79 лет скончался актер Алекс Рокко, известный ролью владельца казино Мо Грина в фильме "Крестный отец".

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