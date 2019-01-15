В США умерла легенда Бродвея: что о ней известно

Известная американская актриса и певица Кэрол Чэннинг умерла в возрасте 97 лет.

Как сообщает Daily Mail, женщина, которая определила золотой век Бродвея с выступлениями в Hello Dolly! и "Джентльмены предпочитают блондинок", скончалась 15 января в своем доме в Ранчо Мираж, штат Калифорния.

По словам публициста Би Харлан Болла, ничего неестественного в уходе из жизни Чэннинг не было. Она перенесла за последний год много потрясений. При чем в конце месяца звезде должно было исполниться 98 лет.

"С особой душевной болью я должен объявить о кончине пионера индустрии, легенды и иконы — мисс Кэрол Ченнинг. Я восхищался ею до того, как встретил ее, и любил ее с того дня, как она вошла ... или скорее упала ... в мою жизнь. Мы поддерживали друг друга, плакали, спорили друг с другом, но всегда заканчивали тем, что смеялись", — рассказал он.

Кэрол Чэннинг родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Она получила известность в 1949 году после роли Лорелей Ли в бродвейской постановке "Джентльмены предпочитают блондинок". В пьесе она исполнила знаменитую песню Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

Позже она исполнила роль Долли Леви в оригинальном бродвейском мюзикле Hello Dolly!, за что была удостоена премии "Тони" в номинации лучшая актриса. Также Чэннинг снялась в мюзикле "Весьма современная Милли" Джорджа Роя Хилла, а роль Маззи Ван Хоссмер принесла ей номинацию на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана и премию "Золотой глобус".

В 1995 году Чэннинг получила специальная премию "Тони" в номинации "Достижения всей жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января в Москве в возрасте 84 лет умер актер, режиссер театра и кино, педагог Евгений Радомысленский.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!