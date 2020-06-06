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6 июня • обновлено в 20:46
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В США умерла актриса из сериала "Друзья"

1.2т
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В США умерла актриса Мэри Пэт Глисон, известная по роли в сериале "Друзья".

Как сообщает издание Variety, ей было 70 лет, а причиной смерти стал рак. Менеджер актрисы заявил, что "она была бойцом до конца".

Мэри Пэт Глисон начала свою карьеру в 1982 году. Она снялась более чем в 160 фильмах и сериалах. Кроме "Друзей", на ее счету "Менталист", "Отчаянные домохозяйки", "Анатомия страсти", картины "Основной инстинкт", "Невыносимая жестокость", "История Золушки" и "Брюс Всемогущий", а также недавний ситком CBS "Мама".

В США умерла актриса Мэри Пэт Глисон, известная по роли в сериале "Друзья"

В США умерла актриса Мэри Пэт Глисон, известная по роли в сериале "Друзья"

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В 1986 году актриса получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу "Путеводный свет".

Мэри Пэт Глисон

Мэри Пэт Глисон

Википедия

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Автор
Марина Погорилко
Место
США
Тег
сериал Друзья/Friens
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