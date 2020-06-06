В США умерла актриса из сериала "Друзья"

В США умерла актриса Мэри Пэт Глисон, известная по роли в сериале "Друзья".

Как сообщает издание Variety, ей было 70 лет, а причиной смерти стал рак. Менеджер актрисы заявил, что "она была бойцом до конца".

Мэри Пэт Глисон начала свою карьеру в 1982 году. Она снялась более чем в 160 фильмах и сериалах. Кроме "Друзей", на ее счету "Менталист", "Отчаянные домохозяйки", "Анатомия страсти", картины "Основной инстинкт", "Невыносимая жестокость", "История Золушки" и "Брюс Всемогущий", а также недавний ситком CBS "Мама".

В США умерла актриса Мэри Пэт Глисон, известная по роли в сериале "Друзья" Подробности

В 1986 году актриса получила награду Daytime Emmy Awards как соавтор сценария к сериалу "Путеводный свет".

Мэри Пэт Глисон Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 мая в США умер известный актер и комик Джерри Стиллер – отец голливудской кинозвезды Бена Стиллера;

Также в США умер известный американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард в возрасте 86 лет;

А в Росии 5 июня на 84-м году жизни умер известный советский актер, народный артист РФ Михаил Кокшенов.

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