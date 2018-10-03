В США умер знаменитый звукорежиссер The Beatles

Во вторник, 2 октября, в Соединенных Штатах Америки в возрасте 72 лет от сердечного приступа скончался звукорежиссер группы "The Beatles" Джефф Эмерик.

Об этом сообщает известное издание Rolling Stone со ссылкой на заявление агента звукорежиссера.

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Инцидент произошел во время телефонного разговора Эмерика с менеджером Уильямом Забалетой. Мужчина незамедлительно вызвал скорую помощь, однако медики прибыли на место слишком поздно.

"Джефф долгое время страдал от проблем с сердцем. У него был кардиостимулятор. Мы потеряли легенду, лучшего друга и наставника", - рассказал Забалета.

Отметим, что Эмерик начал работать в EMI Records в начале 1960 годов, когда ему было всего 15 лет. Через три года он познакомился с музыкантами из "The Beatles". Позже работал над альбомами "Revolver", "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band" и "Abbey Road", а также сольными альбомами Пола Маккартни.

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