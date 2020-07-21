В Лос-Анджелесе (США) умер известный российский певец-шансонье армянского происхождения Бока (настоящее имя – Борис Давидян). Ему был 71 год.

У Давидяна были серьезные проблемы с легкими. Певец скончался после продолжительной болезни. О его смерти сообщил армянский журналист Ваге Казарян на личной странице в Facebook.

"Покойся с миром, Бока… Очень жаль...", – написал он.

В США умер знаменитый певец Бока: чем известен Борис Давидян Facebook Ваге Казаряна

Бока – автор-исполнитель десятков песен, среди них такие хиты русского шансона, как "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана", "Али-Баба", "Звенит звонок" и т.д. Свой первый музыкальный альбом он записал в 1972 году. Многие поклонники называли его "классиком шансона".

С 1995 года Бока с семьей переехал в Лос-Анджелес. У него жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них – певец Жока, который часто исполняет песни дедушки. Артисты ранее также выступали в дуэте под названием "Бока и Жока".

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