В США умер выдающийся украинский поэт

В воскресенье, 23 сентября, на 84 году жизни в одной из клиник штата Нью-Джерси (США) умер украинский поэт Богдан Рубчак.

Об этом после общения с супругой Рубчака на личной странице в Facebook сообщил кинокритик Сергей Тримбач.

Богдан Рубчак Фото: facebook.com

"Утром 23 сентября умер выдающийся украинский поэт, профессор Иллинойского университета Богдан Рубчак. Умер в больнице Нью-Джерси. Только что говорил с его женой Марьяной Рубчак, которая сообщила эту печальную весть. Отошел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший друг, с которым в течение почти десятилетия дружил", - написал он.

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"Последние годы Богдан с женой жил в Бунтоне (Нью-Джерси). Его дом и сердце были открыты для мира, он знал цену словам и умел, как чародей, их оживлять", - добавил Тримбач.

К своему посту кинокритик добавил несколько стихов поэта.

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