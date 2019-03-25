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В США умер создатель сериала "Коломбо"

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В США на 79 году жизни скончался сценарист и режиссер Ларри Коэн. Согласно имеющейся информации, он умер 23 марта в Лос-Анджелесе.

Коэн прославился благодаря фильмам "Телефонная будка" с Колином Фарреллом, "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме" и серии фильмов о Коломбо, сообщает Variety.com.

В США умер создатель сериала "Коломбо"

variety.com

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Также он известен работой над малобюджетными фильмами ужасов. Среди них "Маньяк-полицейский", "Оно живо" и сериал "Мастера ужасов".

В США умер создатель сериала "Коломбо"

Газета.Ру

Как ранее писал OBOZREVATEL, в четверг, 21 марта, в возрасте 75 лет умер российский актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Зайченко, наиболее известный зрителю по роли в сериале "Дальнобойщики".

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