В США умер создатель сериала "Коломбо"

В США на 79 году жизни скончался сценарист и режиссер Ларри Коэн. Согласно имеющейся информации, он умер 23 марта в Лос-Анджелесе.

Коэн прославился благодаря фильмам "Телефонная будка" с Колином Фарреллом, "Черный цезарь", "Беспорядки в Гарлеме" и серии фильмов о Коломбо, сообщает Variety.com.

variety.com

Также он известен работой над малобюджетными фильмами ужасов. Среди них "Маньяк-полицейский", "Оно живо" и сериал "Мастера ужасов".

Газета.Ру

Как ранее писал OBOZREVATEL, в четверг, 21 марта, в возрасте 75 лет умер российский актер театра и кино, заслуженный артист России Петр Зайченко, наиболее известный зрителю по роли в сериале "Дальнобойщики".

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