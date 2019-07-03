В США умер создатель Ford Mustang

В США в возрасте 94 лет скончался бывший глава Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка.

Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на членов его семьи. Подробности и причины смерти пока неизвестны.

Ли Якокка Фото: tmz.com

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Ли Якокка был президентом компании Ford с 1946 по 1978 год. Под его руководством был разработан популярный автомобиль Ford Mustang. После возглавил корпорацию Chrysler вплоть до 1995 года.

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