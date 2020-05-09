В США умер "отец рок-н-ролла" Литл Ричард: что о нем известно

В субботу. 9 мая в Лос-Анджелесе, США умер легендарный певец и пианист Литл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман).

Он скончался на 88-м году жизни. Информацию о кончине "пионера рок-н-ролла" подтвердил его сын Дэнни Пеннинман изданию Rolling Stone (смотрите видео в конце новости).

Причина смерти артиста пока неизвестна, подробности случившегося родственники Ричарда также не раскрывают.

Литл Ричард Facebook @Little Richard

Отметим, Литл Ричард – легендарный музыкант, стоявший у истоков рок-н-ролла. Его считают отцом-основателем этого музыкального жанра, наряду с Элвисом Пресли.

Слава к певцу пришла в 1956 году, когда он исполнил знаменитый хит Tutti Frutti. Среди других известных песен Литла Ричарда – Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly и др.

Литл Ричард на старте своей карьеры Uznayvse.ru

C 1958 по 1962 год Литл Ричард не выступал из-за увлечения религией. Вернувшись к гастролям, он, в частности, выступал в Великобритании, где у него на разогреве пели тогда еще неизвестные широкой публике The Beatles.

В 1977-м певец вновь прервал музыкальную карьеру и надолго обратился к религии, начал проповедовать и исполнять обязанности священника. Примечательно, что Ричард венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур, а также других звезд.

Литл Ричард в 2019 году Metro

В последние годы сообщалось о плохом состоянии здоровья артиста. Он часто тяжело болел, не мог самостоятельно ходить и перенес несколько операций.

Самый известный хит Литла Ричарда Tutti Frutti:

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