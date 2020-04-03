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3 апреля • обновлено в 19:28
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В США умер обладатель премии "Грэмми" Билл Уизерс

1.9т
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Американский музыкант, трехкратный обладатель премии "Грэмми" Билл Уизерс умер в США из-за осложнений, вызванных проблемами с сердцем. Ему был 81 год.

Об этом сообщает Daily Mail. По словам издания, смерть автора песен "Ain't No Sunshine" и "Use Me" подтвердила его семья.

Билл Уизерс

Билл Уизерс

Фото: Reed Saxon/AP Photo

"Мы опустошены потерей нашего любимого преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, стремящимся соединиться с миром при помощи поэзии и музыки, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом", – говорится в заявлении родственников музыканта.

Отметим, что Билл Уизерс начал свою музыкальную карьеру после 30 лет. Среди других его известных хитов – "Lean on Me", "Just the Two of Us", "Lovely Day и Grandma's Hands". За свои работы музыкант был удостоен трех премий "Грэмми". В 2015 году он был введен в Зал славы рок-н-ролла.

Билл Уизерс

Билл Уизерс

Фото: zimbio.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, известный по сериалам "Друзья" и "Клан Сопрано".

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Автор
Кристина Долматова
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