Молодой внук Элвиса Пресли покончил жизнь самоубийством: что известно

Ольга Веркалец Люди 10:04, 13.07.2020 Обновлено: 10:18, 13.07.2020

В городе Калабасасе (штат Калифорния, США) в собственной квартире найден мертвым 27-летний певец Бенджамин Кио, который является внуком короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

По предварительной версии следствия, молодой человек покончил с собой, сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

Бенджамин Кио с мамой
Instagram @lisampresley

"Она сильно разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она любила и обожала своего мальчика. Он был любовью всей ее жизни", – отметил представитель Лизы Мари Пресли.

О Бенджамине Кио мало что известно. Парень родился в семье дочери легендарного певца Элвиса Пресли и музыканта Дэнни Кио. Он успешно занимался музыкой и в 2009 году заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на 5 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стала известна причина смерти 38-летней пластического хирурга Алены Верди, которую обвиняли в искажение людей.

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