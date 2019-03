В США умер автор саундтрека "Криминального чтива"

Американский гитарист Дик Дейл, настоящее имя которого Ричард Энтони Монсур, умер в возрасте 81 года в США. По данным The New York Times, музыкант скончался в госпитале в Южной Калифорнии.

Точная причина смерти не называется. О смерти Дика Дейла сообщил его друг, музыкант Брайан Уилсон в своем Twitter.

"Мне очень горько слышать о смерти Дика Дейла. Игра Дика на гитаре оказала большое влияние на всех нас, и мы записали Misirlou на нашем альбоме Surfin в США в 1963 году. Любовь и соболезнования семье Дика", - написал Брайан Уилсон.

I’m sorry to hear about Dick Dale passing. Dick’s guitar playing was a big influence on all of us, and we covered “Misirlou” on our Surfin’ USA album in ‘63. Love & Mercy to Dick’s family. pic.twitter.com/QPd2wzo7zB