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В США умер автор саундтрека "Криминального чтива"

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Американский гитарист Дик Дейл, настоящее имя которого Ричард Энтони Монсур, умер в возрасте 81 года в США. По данным The New York Times, музыкант скончался в госпитале в Южной Калифорнии.

Точная причина смерти не называется. О смерти Дика Дейла сообщил его друг, музыкант Брайан Уилсон в своем Twitter.

Дик Дейл

Дик Дейл

wikipedia.org

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"Мне очень горько слышать о смерти Дика Дейла. Игра Дика на гитаре оказала большое влияние на всех нас, и мы записали Misirlou на нашем альбоме Surfin в США в 1963 году. Любовь и соболезнования семье Дика", - написал Брайан Уилсон.

Дика Дейла называют "королем серф-рока" и одним из первых испытателей гитары Fender Stratocaster. Наиболее известным в мире стал его сингл Misirlou, который режиссер Квентин Тарантино использовал в фильме "Криминальное чтиво".

Как ранее писал OBOZREVATEL, 49-летний Кит Флинт, солист британской группы The Prodigy, покончил с собой после расставания с супругой и вынужденной продажи любимого дома в Эссексе (графство на юго-востоке Англии).

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