В США умер автор саундтрека "Криминального чтива"

Американский гитарист Дик Дейл, настоящее имя которого Ричард Энтони Монсур, умер в возрасте 81 года в США. По данным The New York Times, музыкант скончался в госпитале в Южной Калифорнии.

Точная причина смерти не называется. О смерти Дика Дейла сообщил его друг, музыкант Брайан Уилсон в своем Twitter.

Дик Дейл wikipedia.org

"Мне очень горько слышать о смерти Дика Дейла. Игра Дика на гитаре оказала большое влияние на всех нас, и мы записали Misirlou на нашем альбоме Surfin в США в 1963 году. Любовь и соболезнования семье Дика", - написал Брайан Уилсон.

I’m sorry to hear about Dick Dale passing. Dick’s guitar playing was a big influence on all of us, and we covered “Misirlou” on our Surfin’ USA album in ‘63. Love & Mercy to Dick’s family. pic.twitter.com/QPd2wzo7zB — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) March 18, 2019

Дика Дейла называют "королем серф-рока" и одним из первых испытателей гитары Fender Stratocaster. Наиболее известным в мире стал его сингл Misirlou, который режиссер Квентин Тарантино использовал в фильме "Криминальное чтиво".

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