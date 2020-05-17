В США умер актер из "Друзей" и "Американской семейки"

Известный американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Американская семейка" Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет.

Мужчина ушел из жизни в результате естественной смерти. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

"Ушел очень мирно... Он продолжал двигаться, работать и делать нас счастливыми до самого конца. Мы его очень любили! Мы будем скучать по нему всегда", - прокомментировала смерть актера его дочь Хоуп.

Фред Уиллард снялся в более 200 фильмах и эпизодах сериалов, в частности в фильмах "Свадебный переполох", "Американский пирог" и "Пятьдесят оттенков черного". Его последней работой стал сериал "Космические силы".

Актер был четыре раза номинирован на премию "Эмми" и имел награды American Comedy Award и BSFC Award.

Как ранее писал OBOZREVATEL, режиссер сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях, продюсер и сценарист Линн Шелтон скончалась в США.