В США умер 103-летний отец Стивена Спилберга

Отец голливудского режиссера Стивена Спилберга Арнольд умер в Лос-Анджелесе (США). Ему было 103 года.

Как сообщило издание Variety, Спилберг-старший умер естественной смертью. В ночь потери Стивен был рядом с отцом.

"Когда я вижу PlayStation, когда смотрю на мобильный телефон – от малейшего калькулятора до iPad – я оглядываюсь на моего папу и говорю: "Мой отец и команда гениев начали это",

– рассказывал когда-то режиссер.

Отметим, что Арнольд Спилберг родился в семье украинских эмигрантов в Цинциннати, штат Огайо, в 1917 году. Он работал компьютерным инженером в General Electric. Также отец помогал сыну в создании его первой картины "Пламя страсти" (1964 год). Кроме Стивена, у Арнольда было три дочери: Энн, Нэнси и Сью.

Арнольд Спилберг с детьми WDRB.com

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