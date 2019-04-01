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В США убили рэпера-номинанта на Грэмми: страшные кадры

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В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, застрелили рэпера Эрмиаса Асгхедома, более известного по сценическому имени Nipsey Hussle.

Как сообщает телеканал NBC News, 33-летний исполнитель скончался в результате огнестрельного ранения.

В США убили рэпера-номинанта на Грэмми: страшные кадры
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Асгхедом был убит напротив своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Полиция сообщила о еще двух пострадавших. На данный момент информации о подозреваемых нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Великобритании на 90-м году жизни скончался канадский актер Шэйн Риммер, известный по фантастической саге "Звездные войны" и фильмах о Джеймсе Бонде.

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