Губернатор штата Кентукки попал в нелепую ситуацию из-за мужчины, который пытался оформить пособие по безработице на имя погибшей легенды рэпа Тупака Шакура.

Заявку, поданную от имени рэпера, власти решили не рассматривать, пишет Yahoo News.

Оказалось, что мужчина по имени Тупак Шакур живет в городе Лексингтоне и до начала пандемии коронавируса работал поваром. А легендарный рэпер — всего лишь его полный однофамилец.

Бэшер лично позвонил Шакуру, чтобы извиниться и доложить, что его заявку вернули на рассмотрение.

Ранее, сын влиятельного американского хип-хоп-продюсера Шуга Найта, Шуг Найт-младший, показал доказательства того, что легендарный рэпер Тупак Шакур может быть жив.

Как писал OBOZREVATEL, американский телепродюсер Кайл Лонг обратился в полицию Лас-Вегаса с сенсационным заявлением: он утверждает, что ему известны все обстоятельства убийства легендарного рэпера Тупака Шакура, который был застрелен в 1996 году.