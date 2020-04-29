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29 апреля • обновлено в 17:51
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В США произошел нелепый инцидент из-за умершего Тупака Шакура

1.9т
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Губернатор штата Кентукки попал в нелепую ситуацию из-за мужчины, который пытался оформить пособие по безработице на имя погибшей легенды рэпа Тупака Шакура.

Заявку, поданную от имени рэпера, власти решили не рассматривать, пишет Yahoo News.

Просил пособие по безработице: в США произошел нелепый инцидент из-за умершего Тупака Шакура

Оказалось, что мужчина по имени Тупак Шакур живет в городе Лексингтоне и до начала пандемии коронавируса работал поваром. А легендарный рэпер — всего лишь его полный однофамилец.

Бэшер лично позвонил Шакуру, чтобы извиниться и доложить, что его заявку вернули на рассмотрение.

Ранее, сын влиятельного американского хип-хоп-продюсера Шуга Найта, Шуг Найт-младший, показал доказательства того, что легендарный рэпер Тупак Шакур может быть жив.

Как писал OBOZREVATEL, американский телепродюсер Кайл Лонг обратился в полицию Лас-Вегаса с сенсационным заявлением: он утверждает, что ему известны все обстоятельства убийства легендарного рэпера Тупака Шакура, который был застрелен в 1996 году.

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Автор
Мария Дидык
Место
США
Тег
шоу-бизнес
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