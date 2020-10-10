В США потребовали лишить Маркл и Гарри титулов из-за вмешательства в выборы

Член американского Конгресса Джейсон Смит предупредил, что принца Гарри и Меган Маркл могут лишить титулов из-за вмешательства в выборы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Смит хочет написать об этом британскому послу Карен Пирс, поскольку его тревожат высказывания Сассексов о выборах.

"Позволяя герцогу и герцогине Сассекским сохранить свои титулы и продолжать высказывать политические комментарии, британское правительство фактически попустительствует вмешательству в президентские выборы в США 2020 года", -– говориться в письме.

К слову, 22 сентября Гарри и Маркл выступили на церемонии объявления списка 100 самых влиятельных персон по версии Time на канале ABC. Они призвали американцев голосовать на президентских выборах, но не стали призывать к голосованию за конкретного кандидата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ говорили о намерении Меган Маркл стать президентом США.