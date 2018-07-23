В США похитили известного репера

В США неизвестные ограбили и похитили репера Даниэля Эрнандеса, известного под псевдонимом 6ix9ine. На артиста напали в Бруклине.

Ему перегородила дорогу машина, из которой вышли вооруженные люди. Нападавшие оглушили музыканта ударом, сообщает TMZ.

По словам Эрнандеса, он очнулся на заднем сиденье автомобиля бандитов, которые угрожали ему и пообещали убить, если тот не отдаст им деньги и драгоценности.

Отмечается, что версии преступления, которые репер рассказал полицейским и своим друзьям, отличаются: в полиции он заявил, что нападали двое, а друзьям рассказал о троих преступниках.

Грабители забрали у музыканта драгоценности на сумму $750 тыс. и около $15-$20 тыс. наличными.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский репер похвастался фото с солистом Rammstein.